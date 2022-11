Standard breekt contract van tweede doelman open tot 2026

Dit seizoen kwam hij nog niet in actie, vorig seizoen speelde hij acht matchen.

Laurent Henkinet (30) blijft tot midden 2026 bij Standard. Hij had nog een contract tot midden volgend jaar, maar dat wordt nu dus met drie jaar verlengd.

Onder nieuwe coach Ronny Deila mocht Henkinet wel nog niet spelen dit seizoen. Vorig seizoen stond hij wel acht matchen in doel, in de laatste zes matchen stond hij telkens onder de lat.

"Laurent wordt binnen de club en de A-kern enorm gewaardeerd, zowel voor zijn voetballende als menselijke kwaliteiten, en met deze contractverlenging toont hij nogmaals aan dat hij gehecht is aan onze club en dat hij vertrouwen heeft in het sportieve project van ons nieuw management", zegt de club in de aankondiging van het nieuws.