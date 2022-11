De start van een nieuw verhaal voor Yaremchuk bij Club Brugge? "Ik merk veel gedrevenheid bij Roman"

Kan het de komende weken een nieuw verhaal worden voor Roman Yaremchuk bij Club Brugge, met meer speelminuten? Over dat thema beantwoordde Carl Hoefkens vragen op zijn persbabbel.

"Ik merk veel gedrevenheid bij Roman Yaremchuk", is de trainer van Club Brugge zeer te spreken over de ingesteldheid van de aanvaller. "Ik ben tevreden over zijn wil om te slagen bij Club Brugge, die is fantastisch. Het is enkel over de manier van invulling van zijn positie dat we het niet eens waren. Ook hierin merk ik zijn engagement. Dat gaat stap voor stap. Ik ben zeker niet ontevreden."

Er worden dus stappen gezet richting het meer belangrijk maken van Yaremchuk. Mogen we voor de WK-break iets van hem verwachtingen of gaat dat een soort voorbereiding worden richting meer speelminuten nadien? "Sowieso moeten we elke keer zo veel mogelijk verwachten, zowel op training als in wedstrijd. Het kan wel een extra boost geven dat hij een extra voorbereiding afwerkt, een voorbereiding die hij dit seizoen niet heeft gehad."

Trainen op tactische vormen

Carl Hoefkens gaat die periode overigens in zijn geheel aangrijpen om op enkele zaken te werken. "Eindelijk een moment waarop we deftig kunnen trainen, waarop we tactische vormen kunnen doen, dat we kunnen kijken naar de vermoeidheid van de spelers. Met de spelers die hier zijn weliswaar, want er gaan er ook een heel aantal weg zijn."

Yaremchuk hoort bij de spelers die wél in Brugge blijven, want Oekraïne heeft zich niet geplaatst voor het WK. "Voor een aantal spelers kan dat wel een boost geven om zich op die manier in de ploeg te knokken na Nieuwjaar", besluit Hoefkens.