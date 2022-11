Simon Mignolet voor het WK: "Het is voor ons een pluspunt dat de voorbereiding zo kort is"

Half november nemen de nationale competities even een pauze door het WK in Qatar. Ruim een week later zijn al de 1e wedstrijden op het WK.

Door de uitzonderlijke positie van het WK in Qatar zal de voorbereidingstijd net voor de start van het WK kort zijn. Dat kan bij sommige landen problemen geven, maar Simon Mignolet ziet dat eerder als een pluspunt voor België.

"We zijn als groep al heel lang samen", aldus Mignolet bij Eleven Sports. "De automatismen zijn er. We weten ook wat de bondscoach van ons verlangt. We kunnen dus voortbouwen op de conitinuïteit van de voorbije jaren en de ervaringen die we de afgelopen tornooien opdeden."

"Voor ons is het dus een pluspunt dat de voorbereiding voor het WK zo kort is", ging Mignolet verder. "Zeker in vergelijking met de andere landen die misschien nog een aantal puntjes op de i moeten zetten."