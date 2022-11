Carl Hoefkens over AA Gent: "Blij dat ze zich Europees wisten te plaatsen, niet bezig met waar ze staan of kunnen eindigen"

De doelstellingen van Club Brugge voor de WK-break zijn zo goed als gehaald. En dus is het nu verder kijken. Maar wat verwacht Carl Hoefkens nog van AA Gent, de tegenstander van dit weekend?

De doelstellingen van Club Brugge tot halfweg de competitie waren duidelijk: de Supercup winnen, Europees overwinteren en in de competitie uitzicht blijven houden om mee te spelen voor de titel.

"Alles is tot dusver zo goed als afgevinkt. We overwinteren in de Champions League waar voorop de Europa League vooropgesteld werd", aldus Carl Hoefkens op zijn persconferentie.

Europa

"Of AA Gent nog een titelconcurrent is? Ik denk dat Gent een goede ploeg is, maar ik kijk niet naar andere ploegen."

"Ik ben blij dat ze zich Europees hebben geplaatst, dat is voor Belgische ploegen fantastisch en daar moeten we 100% achterstaan. Waar ze staan of kunnen eindigen, daar hou ik mij niet mee bezig."