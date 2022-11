Mooi initiatief Barcelona-spelers voor laatste wedstrijd van Piqué

Elke speler van Barcelona kwam tegen Almería het veld op met een Barcelona-tenue van Gerard Piqué. Hij kondigde onlangs zijn voetbalpensioen aan. "De wedstrijd zaterdag zal mijn laatste zijn", aldus de verdediger.

Tegen Almería eerden alle spelers de prachtige carrière van de Catalaan op die manier. Piqué is al enkele jaren niet meer de speler die hij geweest is, maar zijn liefde voor de club blijft. Het is een publiek geheim dat Piqué ooit voorzitter van Barcelona wil worden.

Piqué heeft een indrukwekkend palmares, met prijzen zoals de Champions League (4x), de Premier League (1x) en La Liga (8x).