Vanhaezebrouck voor clash met Brugge: "Fel overdreven wat er allemaal over Gent gezegd wordt"

AA Gent wil tegen Club Brugge een nieuwe stap zetten naar boven toe in de vaderlandse competitie. En misschien eens een echt reeksje beginnen neerzetten. De coach zag zijn team dit seizoen al vaak goed spelen.

"We kunnen nog veel beter. Dit is nog niet het Gent dat ik wil zien, al zie ik al vaak het Gent dat ik wil zien", aldus Hein Vanhaezebrouck na de zege tegen Molde.

"Enkel op Union werden we weggespeeld en deden we niet mee. Ik was ziek en ik zat te roepen naar de televisie die match. Maar in alle andere matchen deden we mee of waren we dominant, maar werkten we onze kansen niet af en/of gaven we cadeaus weg."

Respect

"Het is fel overdreven wat er rond Gent allemaal gezegd wordt, al is dat bij andere ploegen ook zo. Dat is de 'new style' blijkbaar. Of we een boost hebben gekregen? Elke match die je wint geeft een boost. Maar we hebben dit seizoen nog geen reeks neergezet van drie of meer overwinningen op rij."

En dus wordt het misschien zaak in de laatste drukke week: "Anderhalve week voetballen, dat is voor ons vier wedstrijden. En dat met vele geblesseerden en een kleine kern. Ik kan alleen maar respect hebben voor wat mijn spelers laten zien en wat ze geven."