Zinho Gano kon tijdens moeilijke periode rekenen op maatje Lukaku: "Op zulke momenten hebben we veel aan elkaar"

Zinho Gano is weer helemaal boven water gekomen bij Zulte Waregem. En Mbaye Leye zal zich dat niet beklagen, want sinds hij terug is loopt het beter bij Essevee. Het was een moeilijke situatie begin dit seizoen, maar de boomlange spits had veel aan zijn vriend... Romelu Lukaku.

Gano mocht eigenlijk vertrekken van Leye, maar er kwam niks uit de bus en intussen is hij gerehabiliteerd. In die moeilijke periode had hij wel een direct lijntje met een spits die het klappen van de zweep intussen kent. "We bellen nog wekelijks, of we spelen Playstation samen. We kennen elkaar al van toen we tien jaar oud waren. Vroeger waren we echt heel close en zo'n band gaat niet zomaar stuk. We zien elkaar natuurlijk minder dan vroeger, toen waren we elke dag samen", zegt Gano in Het Nieuwsblad over zijn band met Lukaku.

Nu hij in België revalideert kunnen de twee elkaar wel nog eens zien. "Hij heeft een complexe blessure, die hij van dag tot dag moet bekijken. Maar hij is mentaal héél sterk, want hij heeft natuurlijk al veel meegemaakt. Op moeilijke momenten hebben we heel veel aan elkaar. We beseffen dat we allebei van zeer ver komen. We zijn ook goalgetters en we weten dat we onze goals zullen maken. Dat houdt ons mentaal sterk.”