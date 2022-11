Vadis weet wat het er vandaag op het spel staat: "Het enige speciale is dat de fans ons absoluut verplichten om die wedstrijd te winnen"

Deze middag beginnen AA Gent en Club Brugge er al aan. De Ghelamco Arena zal kolken, want voor de fans van de Buffalo's is de match tegen blauw-zwart de belangrijkste van het seizoen. En dat maakten ze de spelers ook heel duidelijk.

Tijdens de match tegen Mölde was er al een spandoek te zien: ‘Sunday: no mercy, no excuses!!’ “Die match tegen Brugge leeft ook bij ons”, leek de Gentse aanvoerder zijn fans gerust te willen stellen.” Verschillende jongens hebben soms nog maar een korte geschiedenis bij de club maar ze kennen wel het belang", aldus kapitein Vadis Odjidja in Het Nieuwsblad. "De anderen zullen nog wel grondig ingelicht worden. Het is duidelijk dat het een belangrijke wedstrijd is, ook voor ons. Niet super speciaal. Het enige speciale is dat de fans ons absoluut verplichten om die wedstrijd te winnen.”

Maar ook voor de stand en de rest van het seizoen zijn de drie punten een must. "Als je de voeling niet wil verliezen met de top-vier moet je deze match proberen te winnen maar dat was de vorige weken niet anders. We zullen proberen om de punten hier te houden. De 6-1 van vorig seizoen kan naar drive en mentaliteit toe, een voorbeeld vormen maar we zullen toch ook een game plan nodig hebben. We missen toch wel Tarik die toen heel belangrijk was. De manier waarop de fans toen ook tekeer gingen, dat was fenomenaal.”