Laatste dagen van Alfred Schreuder bij Ajax? "Zelfs iemand zonder trainersdiploma's ziet dat"

Alfred Schreuder heeft zich zijn eerste maanden bij Ajax Amsterdam wellicht helemaal anders voorgesteld.

Al enkele weken gonst het van de geruchten dat Alfred Schreuder de laan uitgestuurd zal worden bij Ajax, maar voorlopig zit hij nog altijd op de trainersstoel. Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, zou er niet van opkijken dat het ontslag er de komende dagen wel degelijk komt.

Volgens Driessen is geen enkele speler van Ajax in vorm geraakt onder Schreuder. “Kijk niet raar op als Alfred Schreuder deze week tegen Vitesse en FC Emmen voor het laatst als hoofdtrainer op de bank zit bij Ajax. De nieuwe oefenmeester dirigeert zichzelf steeds verder een doodlopende weg in”, klinkt het in de Nederlandse krant.

Zondag werd nog met 1-2 van PSV verloren. “Zelfs iemand zonder trainersdiploma’s ziet dat Schreuders ploeg naarmate dit seizoen vordert steeds verder wegzakt. Terwijl je mag eisen dat de nieuwe trainer in deze fase, drie maanden na een hectische transferzomer – 220 miljoen euro verkocht en voor 105 miljoen gekocht – de puzzel wel heeft gelegd.”