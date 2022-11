'Manchester United gaat in januari een nieuwe poging doen om de Jong naar Old Trafford te halen'

Manchester United gaat in januari een nieuwe poging doen om Frenkie de Jong naar de Premier League te halen. De Nederlander haalde afgelopen zomer zijn neus op voor een verhuis naar Engeland.

En we betwijfelen of die gedachtegang inmiddels veranderd is. Al hoopt Manchester United dat FC Barcelona mee aan de kar wil duwen. Dat schrijven de Engelse kranten.

Een vertrek van de Jong zou er namelijk voor zorgen dat de loonlast - de middenvelder is de bestverdienende speler in Spanje - fors naar beneden gaat. En dat is voor Barça noodzakelijk.