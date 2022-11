Martinez spreekt straffe taal over Lukaku: "Ik neem hem mee als hij een groepswedstrijd kan spelen. Anders niet"

Romelu Lukaku zal donderdag sowieso in de WK-selectie van de Rode Duivels zitten. Maar er is géén zekerheid dat de geblesseerde aanvalller ook effectief zal meereizen naar Qatar. Voor Roberto Martinez is de situatie duidelijk.

De dokters en revalidatiespecialisten kunnen op dit moment geen datum pinnen voor de terugkeer van Romelu Lukaku. De evolutie van de hamstringblessure wordt dag per dag bekeken en opgevolgd. We moeten er geen tekening bij maken: Big Rom zal geen risico’s nemen, maar doet er wel alles aan om speelklaar te zijn op het WK. Al zal Roberto Martinez hem wél opnemen in zijn selectie. Al bestaat de kans wel dat er een extra spits op de lijst zal staan. “Op dit moment is Lukaku niet beschikbaar”, aldus de bondscoach in L’Equipe. “Zijn lot ligt in handen van de dokters. Ik neem hem mee naar Qatar als hij aan één van de drie groepswedstrijden kan deelnemen. Anders niet.”