Genk richt zich op aanvallende versterking komende winter: "Daar zitten we niet heel breed"

Genk staat comfortabel aan de leiding in de Jupiler Pro League. Ze weten echter dat de concurrentie zich tijdens de wintermercato nog zal versterken en dus gaan ook de Limburgers nog de transfermarkt op.

Dimitri De Condé, Head of Football bij Genk, laat weten dat er zeker iets zal bijkomen. “Er moet niet absoluut iets bijkomen, maar het gaat wel gebeuren. Er zijn altijd gesprekken met de coach, de sportieve commissie en het bestuur over wat we nodig hebben en wat er mogelijk is. We zijn ambitieus. Het is niet de bedoeling om verzwakt uit de mercato te komen", klinkt het bij HLN.

Genk wil vooral de aanval nog verder stofferen. Daarbij staat Yira Sor niet meer op het lijstje. "We houden posities en namen intern. Als je onze kern bekijkt, zie je dat ons aanvallende compartiment en onze defensie niet heel breed is. Maar daar speelt ook mee hoe de blessures van Sadick – we geloven heel erg in hem – en Luca Oyen zich ontwikkelen. Ook voor Jong Genk zijn we van plan het nodige te doen.”