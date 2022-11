Eddy Snelders zou Mechele en Mertens meenemen naar Qatar: "Toch meer zekerheid en ervaring"

Eddy Snelders zou toch kiezen voor ervaring in de WK-selectie in plaats van jeugd.

Donderdag maakt Roberto Martinez zijn selectie voor het WK bekend. Wie hij moet meenemen naar Qatar zorgt al een hele tijd voor discussie. Ook Eddy Snelders maakte zijn WK-selectie en kiest voor ervaring in plaats van jeugd.

Vertonghen, Alderweireld, Theate, Faes en ook Dendoncker zijn zekerheden in de verdediging. Voor de laatste naam kiest Snelders voor Mechele boven Debast. "Het talent van Debast is onmiskenbaar. Met Mechele heb je dan toch meer zekerheid en ervaring. In de Champions League acteerde hij op een zeer hoog niveau", zegt Snelders bij Sporza.

Heynen wel, Trésor niet

Op het middenveld neemt Snelders ook Bryan Heynen mee. "Hij is al jaren het boegbeeld van Genk. Al seizoenen lang acteert hij op een zeer hoog niveau". Hij neemt ook Lavia niet mee om dezelfde reden als bij Debast, het is te vroeg.

In de aanval kiest Snelders Origi boven Openda. "Ik ga voor Origi. Dat hij als invaller het verschil kan maken, heeft hij al meermaals laten zien". Dries Mertens geeft hij dan weer een laatse kans. "We weten dat hij iets kan forceren in een invalbeurt. Hij heeft die ervaring. Laat Trésor nog maar even sudderen. Hij is nog maar net op de voorgrond getreden in de Jupiler Pro League."