Kroatië, tegenstander van België op WK, maakt definitieve selectie bekend en rekent ook op heel ervaren groep

De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic heeft woensdag zijn definitieve selectie van 26 spelers bekendgemaakt voor het WK voetbal van later deze maand in Qatar (20 november-18 december). De verliezend finalist van vier jaar geleden blijft rekenen op een ervaren selectie.

Kapitein Luka Modric (Real Madrid) krijgt op het middenveld nog steeds het gezelschap van bekende namen als Marcelo Brozovic (Inter Milaan) en Mateo Kovacic (Chelsea). Voor Modric wordt het zijn vierde WK. Hij was er in 2006, 2014 en 2018 ook bij. In 2010 ontbrak Kroatië op de Wereldbeker.

Ivan Perisic (Tottenham, ex-Roeselare en Club Brugge) is samen met Andrej Kramaric (Hoffenheim) het speerpunt voorin. In vergelijking met zijn voorselectie van 34 spelers vielen doelmannen Dominik Kotarski en Nediljko Labrovic, verdedigers Duje Caleta-Car en Marin Pongracic, middenvelders Luka Ivanusec en Josip Misic en aanvallers Josip Brekalo en Antonio Mirko Colak af.

De Kroaten openen hun WK op 23 november tegen Marokko. Vier dagen later wacht een confrontatie met Canada en op 1 december is er het treffen met de Rode Duivels.

Kroatië verloor vier jaar geleden in Rusland de WK-finale van Frankrijk (4-2). Op het EK vorig jaar gingen de Kroaten er in de achtste finales uit tegen Spanje (5-3 n.v.). (Belga)