Lommel rekent op een nieuwe bekerstunt: "Waarom zouden we niet kunnen winnen?"

Lommel SK schakelde vorig seizoen Charleroi uit en wil dat dit jaar nog eens overdoen tegen Zulte Waregem.

Lommel SK speelt vanavond voor eigen volk tegen Zulte Waregem. Voor Rafik Belghali, die vijf jaar bij de jeugd van Essevee speelde, wordt het een bijzondere pot voetbal.

Belghali deelde dit seizoen al drie assists uit en scoorde zelf ook drie keer in de competitie. Toch loopt het voor Lommel SK niet zoals ze het graag zelf hadden gezien dit seizoen.

“Tegen Beerschot slikten we opnieuw te snel een doelpunt, een gebrek aan focus bij heel de ploeg”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Die tegengoals blijven dus een probleem waar we een oplossing voor moeten vinden, want we komen te vaak en te snel op achterstand. Zo maken we het onszelf gewoon moeilijk.”

Belghali gelooft alvast in een bekerstunt. “Vorig jaar wipten we Charleroi uit de beker, waarom zouden we dus ook niet kunnen winnen van Zulte Waregem, dat niet in zijn beste vorm verkeert? Akkoord, het blijft een eersteklasser, dus een makkie wordt het niet, maar we geloven in een stunt. Voor zo een wedstrijd hoef je ook niemand op te peppen.”