Oostende na stevige tweede helft rondje verder in Croky Cup

KV Oostende wil er volop voor gaan in de Beker van België en wilde dan om te beginnen winnen bij Thes Sport.

In Tessenderlo was het aan KV Oostende om op geen enkel moment in de problemen te komen en zo vertrouwen te tanken.

Nieuwe coach Thalhammer gebruikte de wedstrijd om wat dingen uit te proberen en kwalificatie voor de volgende ronde kwam ook nooit in het gedrang.

1-4

Toch duurde het lang voor Oostende op voorsprong kon komen, maar tien minuten na rust was het via Ambrose toch raak.

Atanga en Batzner dikten aan, ook Vanaken en Berte scoorden nog in een 1-4 eindoverwinning voor de Kustboys. Opdracht volbracht na een stevige tweede helft.