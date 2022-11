Bilal El Khannouss (Racing Genk) ambitieus na selectie voor Marokko: "Ik wil elke wedstrijd spelen"

De pas 18-jarige middenvelder van Racing Genk kreeg het goede nieuws dat hij mee mag naar Qatar.

Bilal El Khannouss (18) kwam pas dit seizoen volledig tot ontbolstering bij Racing Genk. Hij kreeg van nieuwe coach Wouter Vrancken zijn kans en is een van de vaste basispionnen in de ploeg van de leider.

El Khannouss speelde tot de U17 bij de Rode Duivels en maakte nadien de overstap naar Marokko. Daar speelde hij nog een officiële wedstrijd maar in de voorbije interlandperiode maakte hij wel zijn officieuze debuut voor Marokko in een oefenwedstrijd tegen Madagaskar.

Dat hij nu bij de selectie zit voor het WK in Qatar komt niet geheel als een verrassing. “Enkele dagen terug kreeg ik telefoontjes van journalisten met het bericht dat mijn naam steeds luider klonk. Dit is een beloning voor al het harde werk. Ik ben heel fier. Dit is altijd een droom geweest”, zegt hij bij HLN.

België speelt op 27 november tegen Marokko op het WK, mogelijk dus tegen El Khannouss. “Ik wil elke wedstrijd spelen - niet alleen tegen de Rode Duivels. De ambitie van Marokko? We bekijken het wedstrijd per wedstrijd en zien wel waar we geraken.”