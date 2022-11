Er waren verbeterpunten voor Cercle Brugge na de overwinning tegen Beerschot: "Maar al bij al is het een verdiende bekerzege"

Cercle Brugge voerde maar liefst vijf wissels door tegenover hun wedstrijd in het weekend. Hannes Van der Bruggen was daar één van. Dit zorgde toch voor een aanpassing.

"Het was niet makkelijk voor de jongens die de eerste helft aangepakt hebben. Het was de eerste wedstrijd dat zij in ons systeem speelden", gaf Van der Bruggen mee aan Sporza. "In balbezit hebben ze het goed gedaan, maar in balverlies waren er enkele zaken die beter konden. Met Ayese (Ueda, red.) en Dino (Hotic, red.) zag je wel spelers die dat elke week gewoon zijn. Maar al bij al is het een verdiende bekerzege."

Dankzij de 3-1 overwinning tegen Beerschot gaat Cercle Brugge een ronde verder in de Croky Cup.