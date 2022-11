Lukaku heeft tijd tot 22 november: "Ik denk dat hij in de groepsfase nog zal kunnen spelen"

Lieven Maesschalck en zijn team zitten in een race tegen de klok om Romelu Lukaku fit te krijgen. De hoop van een hele natie is immers op hem gericht. Zonder onze topschutter aller tijden zal het wel heel moeilijk worden in Qatar. Roberto Martinez geeft hem dan ook tot het laatste moment mogelijk.

Een speler in de squad list mag tot 24 uur voor de eerste groepsmatch vervangen worden bij een serieuze blessure of ziekte. Die vervanger hoeft zelfs niet op de reservelijst te staan. "Op dit moment denk ik dat hij kan spelen in de groepsfase. Met een ander scenario houden we nog geen rekening", aldus Martinez. "Wat telt is hoe hij zich voelt op 22 november (23 november speelt België tegen Canada, nvdr.). Dan zullen we zien wat we gaan doen."

Een vervanger kan Martinez echter niet zomaar uit zijn mouw schudden. Het zal dus kaarsjes branden worden de komende 12 dagen. "We hebben goeie hoop dat hij fit is tegen de knock out-fase", vervolgde Martinez. "Maar we hebben ervaring met deze situatie. Witsel zat in hetzelfde schuitje voor het EK en Kompany voor het WK 2018 in Rusland. Dit is dus geen uitzonderlijke situatie. En beide spelers hebben daarna nog een belangrijke rol gespeeld. Dat willen we voor Romelu ook."

Maar heel het land houdt zijn adem in. Ook de journalisten, die vanaf nu elke dag gaan informeren over zijn gezondheidstoestand. Samen met Courtois en De Bruyne is Big Rom immers de hoop van een hele natie.