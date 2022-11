Ambitie druipt ervan af bij KAA Gent: "Wanneer iedereen fit blijft, is het mogelijk om tweede te worden"

KAA Gent is na een 13 op 15 in de competitie opgeschoven naar plek vijf in het klassement.

KAA Gent liet geen enkele sterkhouder vertrekken deze zomer en trok met Cuypers, Hong en Torunarigha enkele nieuwe basispionnen aan. Na een wat moeilijk seizoensbegin lijkt de Gentse club eindelijk wat onder stoom te komen.

Na een 13 op 15 in de competitie en een zege thuis tegen Club Brugge, de kwalificatie in de Conference League en een makkelijke bekerzege is men bij Gent dan ook ambitieus over de rest van het seizoen.

Volgens Alessio Castro-Montes moeten de Champions Play-Offs het doel zijn, en het mag nog ambitieuzer. "Ik was er al bij toen we in de CL-voorronde werden uitgeschakeld door Dynamo Kiev (in 2020, red.) en deze groep is minstens even sterk als die van toen. Ik denk dat, wanneer iedereen fit blijft, het mogelijk is om tweede te eindigen."

KAA Gent telt momenteel wel al 16 punten achterstand op leider Racing Genk en staat op vijf punten van een plaats in de top vier, maar de competitie is ook niet halfweg en er kan nog heel wat gebeuren.