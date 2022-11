Hoefkens laat zich niet onder druk zetten door kritiek: "Zelfs als het onterecht is heb ik er geen probleem mee"

Oktober was moeilijk voor Club Brugge en ook op Patro Eisden won het met de hakken over de sloot. Het gaat wat minder vlot bij Club Brugge, maar daar blijft Carl Hoefkens rustig onder.

Hoefkens weet immers dat dit een uitzonderlijke situatie is. 13 matchen in 44 dagen is veel. "Zoveel matchen op korte tijd onder zo’n druk, telkens opnieuw tegen tegenstanders die je vel willen. Het is geen schande dat we naar vakantie snakken", zegt hij bij HLN. “Elke keer moeten we honderd procent gaan. Ik merk dat dat mentaal en fysiek niet vanzelfsprekend is. Het is zeer veeleisend geweest. Bij veel spelers merk ik dat ze de tol van die Champions League en de competitie betalen."

Ook Hoefkens zelf krijgt kritiek. Over zijn opstellingen en over het spel. “Je wil het zo goed mogelijk doen. En dan is het ongelooflijk intensief. Niemand is hiermee geconfronteerd in het verleden. Komt daar nog die bewogen transferperiode en het WK bij. Het zijn heel veel factoren voor ons, die we niet als excuses willen inroepen.”

“Dat er kritiek is? Daar heb ik in se geen probleem mee. Het raakt me niet. Sommige dingen zijn, terecht, andere niet. Ook als ze onterecht is heb ik er geen probleem mee. Ik heb respect voor ieders mening, daar heeft iedereen recht op. Het is aan mij om de juiste conclusies te trekken. We proberen alles zo objectief mogelijk te bekijken.”