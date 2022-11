Sepp Blatter haalt uit naar deelname Iran aan het WK in Qatar: "Iran zou moeten worden uitgesloten"

Iran is erbij op de Wereldbeker in Qatar. Er gaan stemmen op om hen uit te sluiten na de wandaden van het regime in eigen land. Gewezen voorzitter van de FIFA, Sepp Blatter, sluit zich hierbij aan.

"Iran zou moeten worden uitgesloten", gaat de 86-jarige Blatter er fel in, en in de Zwitserse krant Blick beweert hij bovendien dat hij het land ook daadwerkelijk uit het WK had gezet als hij nog de baas was geweest. "Dat moet iemand doen die moedig is. Maar Infantino heeft niet eens de moed om journalisten van antwoord te voorzien. Hij wil niet horen wat mensen momenteel van Iran vinden." Ook oefende Blatter, die zich al meermaals tegen het WK in Qatar heeft uitgesproken, nogmaals kritiek uit op de gang van zaken aldaar. "Infantino heeft het al moeilijk genoeg om samen met de Qatari een fonds te maken voor alle medewerkers die zijn verongelukt bij het bouwen van de stadions en infrastructuur." Toch een opmerkelijke uitspraak van Blatter die aan het roer stond toen het WK aan Qatar werd toegekend. Tegelijkertijd is onder zijn bewind Iran nooit uitgesloten van enig tornooi.