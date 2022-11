Onuachu begrijpt het nog steeds niet: "Je voelt toch dat heel België het hier moeilijk mee heeft?"

Er is de voorbije dagen wel al wat inkt over gevloeid: de assistenkoning van de JPL zat niet eens in de voorselectie van 55 man van Roberto Martinez. Paul Onuachu, die aan het eind van heel wat passes van de aanvallende middenvelder zit, begrijpt er geen snars van.

Mike Trésor heeft al 13 assists en lijkt dit seizoen het record aan diggelen teg aan slagen. ''Ik was in shock toen ik dat hoorde en ik was heus niet de enige. Je voelt toch dat heel België het hier moeilijk mee heeft?", zegt Onuachu in HLN.

Onuachu vindt dat ook Heynen zijn plaats had verdiend, gezien zijn vorm. Die staat wel nog op de wachtlijst. "Kijk naar de stats van Mike. Niemand doet beter. Het is soms crazy hoe het er in het voetbal aan toegaat. Als de sport eerlijk zou zijn, zouden Mike én Bryan Heynen er in Qatar bij zijn geweest. De Belgische voetbaltop weet ook wel dat die twee het verdienen."