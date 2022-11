🎥 Sander Coopman is helemaal terug!

Na heel veel blessureleed is Sander Coopman dit seizoen eindelijk terug voetballer. Dat hij het niet verleerd heeft liet hij tegen Lierse Kempenzonen zien.

Met twee zware knieblessures leek de carrière van Sander Coopman aan een zijde draadje te hangen. SK Beveren gaf hem een nieuwe kans met een contract van één jaar en de middenvelder hengelt naar een verlengd verblijf.

In de met 1-5 gewonnen wedstrijd tegen Lierse scoorde de middenvelder een doelpunt met een prachtige lob. In 9 wedstrijden vond hij nu al tweemaal de weg naar doel en gaf hij twee assists. De weg naar boven is definitief ingezet.