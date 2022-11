Amper 19, maar klaar om held van Engeland te worden: "Ongelofelijk volwassen"

De zenuwen staan hooggespannen in Engeland. Het WK in Qatar moet voor de tweede Engelse wereldtitel zorgen.

Op het vorige WK eindigde Engeland vierde. Vorig jaar verloren ze de finale van het EK van Italië. De verwachtingen zijn dan ook groot, heel groot zelfs, in Engeland.

Bondscoach Gareth Southgate liet aan de openbare omroep BBC weten dat zijn spelers enorm naar het toernooi toeleven. “We willen dat de spelers het enthousiasme voelen dat ze al sinds hun kindertijd hebben. Dat is me bijgebleven toen ik met hen sprak de laatste dagen, en dat willen we aanmoedigen”, klinkt het.

Eén van de exponenten is de 19-jarige Jude Bellingham. Hij speelde vorig jaar al mee op het EK. “Dat was een goede ervaring voor hem, maar hij wilde toen al meer. Zijn mentaliteit is nee, nee, nee. Hij wil starten, hoekschoppen nemen, kapitein zijn, wat dan ook. En hij is ongelooflijk volwassen voor zijn leeftijd.”