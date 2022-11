Voorzitter Georges-Louis Bouchez reageert na stopzetting match tegen La Louvière

In eerste nationale werd de match tussen Francs Borains en La Louvière stopgezet nadat bezoekende fans het veld bestormden.

Op 10 minuten van het einde bij een 3-1-stand stormden de fans van La Louvière het veld op en begonnen ze de thuissupporters aan te vallen. De scheidsrechter van dienst legde de wedstrijd meteen stil.

Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van MR, is ook voorzitter van Francs Borains. In een open brief op de website van de club komt hij met lof voor de supporters van de eigen club.

Tien dagen geleden brachten we enkele supporters en de groepsleiders samen. De instructies waren duidelijk: aan de vooravond van een belangrijke week het beste beeld van de Francs Borains geven door het team onophoudelijk te steunen zonder het minste incident te veroorzaken.

Aan het einde van deze gekke week en met de schitterende overwinning tegen La Louvière was het doel bereikt. Onze supporters waren geweldig. Zingen van het begin tot het einde tegen OHL en niet reageren op provocaties tijdens de derby. Dankzij onze spelers en onze supporters hebben we bewezen dat voetbal vooral een feest is. Wij hebben onze waarden van werk, respect en inzet getoond aan onze kleuren. We moeten dit blijven doen om een zo goed mogelijk beeld van het voetbal en van onze regio te geven.

Francs Borains heeft en zal altijd respect hebben voor al haar concurrenten. Dit mag ons niet beletten de uitbarstingen te betreuren die gisteren aan het einde van de wedstrijd door de supporters van de bezoekende ploeg werden uitgelokt. Een dergelijk einde van de wedstrijd geeft niet alleen een afschuwelijk beeld van het voetbal, maar leidt ook tot inkomstenverlies voor onze club. Wij vragen gewoon dat iedereen hetzelfde respect toont dat wij hebben getoond en blijven tonen door nauw samen te werken met onze supporters.