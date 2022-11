Amadou Onana mee naar het WK met Rode Duivels: "Dan zal ik zwaar teleurgesteld zijn"

Amadou Onana vreesde er eventjes voor, maar dat was niet nodig. Hij maakt wel degelijk deel uit van de WK-selectie van Roberto Martinez.

Over het WK heerst in ons land veel pessimisme. Niet veel mensen durven de Rode Duivels een grote rol in Qatar toe te dichten. “Dat ik ongelooflijk veel zin heb om hun ongelijk te bewijzen. Als ik mee naar Qatar ga, dan zal dat met een grote vastberadenheid zijn”, zegt Onana in Sport/Voetbalmagazine.

En zijn ambities zijn groot. “Ik ga erheen om wereldkampioen te worden, of in ieder geval om het net zo goed te doen als de Rode Duivels in 2018. Lukt dat niet, dan zal ik zwaar teleurgesteld zijn.”

Onana trekt zich niets aan van al het pessimisme rond de Rode Duivels. “Ik geloof wél in ons team. Objectief gezien beschikken we over een geweldige ploeg, op papier zelfs een van de beste ter wereld.”

“De negatieve sfeer in België begrijp ik niet zo goed. We zitten in een fase waarin twee sterke generaties samenkomen. We mogen geen enkele van onze tegenstanders in de poulefase onderschatten, maar wij zijn België: wij moeten niemand vrezen.”