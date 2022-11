South Leaders komen met scherp en uitgebreid statement als antwoord op uitspraken Anderlecht

Tijdens de match Anderlecht-Genk besloten ook de South Leaders, één van de spionkoppen van Anderlecht, om vuurwerk af te steken binnen het stadion.

De club reageerde meteen na de match verbolgen en ook onder meer Marc Coucke was vanuit de tribune duidelijk over de zaak.

Persverantwoordelijke Mathias Declercq was duidelijk: "We hadden duidelijke afspraken gemaakt met die supportersclub. Die afspraken zijn duidelijk en eenzijdig geschonden. We zien deze kwalijke trend bij veel clubs en we zullen actie ondernemen."

De Ultra's-groep heeft ondertussen in een uitgebreid statement via de sociale media ook gereageerd op de zaak. Ze geven aan dat het niet destabiliserend bedoeld was en dat er geen pyromateriaal op het veld is terecht gekomen.