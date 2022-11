Bij AA Gent denken ze al verder: "Onze start van de terugronde kondigt zich heel moeilijk aan"

AA Gent lijkt eindelijk de juiste draai gevonden te hebben. Na 19 oktober, toen tegen Union SG, werd niet meer verloren.

Ibrahim Salah pakte tegen KV Kortrijk zijn eerste doelpunten mee voor de Buffalo’s. Nu trekt hij voor twee oefeninterlands naar de U23 van Marokko.

“De stage kadert ook in de kwalificatie voor de Afrika Cup en de Olympische Spelen in Parijs. Het is dus zaak om fris en blessurevrij te blijven. Ik wil nu vooral genoeg aandacht blijven besteden aan slapen, eten en trainen”, zegt Salah aan Het Nieuwsblad.

Eenmaal terug bij AA Gent wordt het niet eenvoudig. Na de bekermatch tegen Cercle volgen in de competitie Standard en Antwerp. “Onze start van de terugronde kondigt zich heel moeilijk aan. We willen dit seizoen echter heel graag in de top vier eindigen, dat wordt niet makkelijk. Onze coach heeft ons dat ook al duidelijk gemaakt, maar we willen knokken voor deze club en haar fans.”

“Daarom zullen we ook vol aan de bak moeten op de stage in Oliva, dat worden inderdaad lange dagen. Ik ben jong en voel me er klaar voor. Ik speel graag op links, ik deed dat vroeger vaak. Met mijn snelheid en passeerbeweging voel ik me daar als een vis in het water.”