Ook Trossard hoopt dat Lukaku fit zal geraken: "Maar ik zou het niet erg vinden om in de spits te spelen"

De hamstring van Romelu Lukaku is héél belangrijk voor de kansen van de Rode Duivels op het WK. Ook Leandro Trossard beseft dat de taak extra lastig wordt als de spits niet fit zou geraken.

Nochtans is Leandro Trossard één van de spelers die Romelu Lukaku als (valse) negen kan vervangen. “Ik zou het alvast niet erg vinden om in de spits te spelen. Ik heb bij Brighton & Hove Albion al bewezen dat ik op elke aanvallende positie zou spelen. Maar ik hoop eerst en vooral dat Lukaku fit geraakt.”

“Romelu is een héél belangrijke speler voor ons”, gaat Trossard verder in Het Laatste Nieuws. “Er is voldoende kwaliteit om het zonder hem te doen, maar het blijf een wereld van verschil met Big Rom op het veld. Zijn aanwezigheid geeft een extra dimensie aan de manier waarop we kunnen voetballen.”