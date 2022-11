🎥 Theo Francken doet oproep aan Rode Duivels: "Nu zitten ze in een moeilijker parket"

Er is nog altijd veel te doen over het feit dat het WK in Qatar gespeeld wordt. Ook Theo Francken (N-VA) doet zijn zegje.

Theo Francken liet in de Kamer weten dat hij een oproep wil doen aan de Rode Duivels. “De Rode Duivels zijn sterk in het moreel veroordelen van onrecht. En dat is knap, dat mag”, klinkt het.

“Maar nu zitten ze in een moeilijker parket. Want nu moeten ze natuurlijk naar Qatar. En op vlak van onrecht is dat zowat één van de wereldkampioenlanden.”

Francken vraagt dan ook of ze een t-shirt gaan dragen met het opschrift ‘Footballers want change’. “Dus mijn oproep bij deze aan mijnheer Lukaku, mijnheer De Bruyne, Vertonghen, Courtois, Carrasco en anderen: wees sterk, wees dapper en geef een signaal, geef een écht signaal dat je dat niet pikt. Geef een écht signaal voor verandering, in Qatar."