Rode Duivel op het WK, maar hij had ook bij tegenstander kunnen spelen: "Er was contact, maar ..."

Roberto Martinez koos voor hem in zijn WK-selectie en dat was misschien een kleine verrassing, maar het had nog helemaal anders kunnen lopen.

Loïs Openda is aan goede maanden bezig en dat leverde hem een WK-selectie op voor het WK in Qatar, waar hij veel kan bijleren naar de toekomst toe. Marokko Openda was de voorbije jaren ook continu lid van de jeugdelftallen van de Rode Duivels, maar op het WK had hij ook zomaar bij de tegenstand kunnen lopen. "Er was ook contact met de nationale ploeg van Marokko, maar in mijn hoofd telde alleen België", gaf Openda toe aan Het Laatste Nieuws.