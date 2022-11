Alderweireld gaat in op kritiek, blessure Vertonghen en eigen positie: "Geen favoriet, maar deze groep kan groeien"

Toby Alderweireld schoof aan voor de persconferentie en had het over meerdere thema's. Vertonghen die nog met een blessure sukkelt, de kritiek die de defensie wel eens te slikken krijgt en ook de eigen positie.

In de aanloop naar het WK en ook in de buitenlandse pers werden behoorlijk wat vraagtekens geplaatst bij de Belgische verdediging. "Dat is een beetje brandhout om het vuur aan te wakkeren bij ons", reageert Alderweireld hierop met een kwinkslag. "Neen, bij elk toernooi gaat het over de defensie. Onze geschiedenis laat zien dat we er op belangrijke momenten staan. Dan denk ik aan de matchen tegen Brazilië en Portugal."

"Mensen willen ons heel graag naar beneden trekken. Het is aan ons om op het veld te antwoorden", benadrukt Alderweireld dat de waarheid op het veld ligt. De blessure van Jan Vertonghen, die nog twijfelachtig is voor Egypte, is wel een extra bezorgdheid. "De staat van dienst van Jan zegt genoeg. Het is altijd beter om hem erbij te hebben in plaats van niet."

Superprof Vertonghen

"Ik denk dat we ook jongens erom heen hebben die zeker dit seizoen hebben laten zien dat ze klaar zijn voor het allerhoogste niveau", heeft Alderweireld vertrouwen in de kwaliteiten in het geheel achterin. "Als hij erbij is, des te beter. Zoniet, dan voelen we ons zeker nog sterk genoeg om het in te vullen. Zoals ik hem persoonlijk ken, komt dat wel goed. Jan is superprof en weet perfect wat zijn lichaam kan en niet kan."

Zelf heeft Alderweireld helemaal geen last van enige kwaaltjes. "Ik voel dat ik topfit ben. Ik heb alle wedstrijden bij Antwerp kunnen spelen en ben ook blij met het niveau dat ik haalde." Hij lijkt een zekerheid voor de centrale positie in de driemansdefensie. "Persoonlijk voel ik mij prettig in die centrale rol. Zo kan ik naar mijn gevoel het team het beste helpen. Je moet daar positioneel sterk zijn en komt vaak aan de bal."

Twee toernooien

Ten slotte volgde ook nog een inschatting van de kansen van de Rode Duivels op dit WK. "Je hebt twee toernooien: één om de groepsfase en één waarbij de vorm van de dag beslist. Deze groep is geen favoriet, maar kan wel groeien in het toernooi. Dat ligt ons misschien beter."