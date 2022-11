Gerespecteerd onderzoeker dropt bom: 'Qatar wint openingsmatch nadat acht Ecuadoriaanse spelers zijn omgekocht'

Het is Amjad Taha - een gerespecteerde Bahreinse onderzoeksjournalist én directeur van het British Middle East Center for Studies and Research - die aan de vooravond van het WK in Qatar een bommetje dropt. Volgens hem is de openingswedstrijd omgekocht.

Volgens het plan winnen de Qatari de wedstrijd met het kleinste verschil. Daarvoor zijn acht Ecuadoriaanse internationals omgekocht voor een bedrag van zo'n tien miljoen euro. "Het nieuws is me bevestigd door diverse insiders", klinkt het bij Taha. "Al hoop ik dat het uiteindelijk niet correct zal blijken te zijn."

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022