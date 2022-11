Lorenzo Staelens breekt lans voor Trossard en Onana: "Maar denk dat Martinez voorkeur zal geven aan Hazard"

Ook Lorenzo Staelens is benieuwd naar wat de Belgen kunnen op het WK. Trossard en Onana zijn twee spelers die hem kunnen bekoren, maar of Roberto Martínez hen vaak zal laten spelen is een andere kwestie.

"Ik zou altijd met Trossard aan de aftrap verschijnen, maar ik denk dat Martínez de voorkeur zal geven aan Eden Hazard", zegt de oud-international aan Het Laatste Nieuws. "Onana zou ik eveneens speelminuten geven, maar Axel Witsel en Youri Tielemans staan bij onze bondscoach net iets hoger aangeschreven." Gevaarlijke outsider Kortom: de verwachting is dat voor de basiself zal vastgehouden worden aan de vaste waarden. Hoe schat Staelens de Belgische kansen in? "Vanaf de achtste finales is het erop of eronder. Wij zullen moeten top zijn en onze opponent net iets minder. De verwachtingen liggen iets lager dan de voorbije jaren, maar dat kan net in ons voordeel spelen. We zijn geen favoriet, maar wel een gevaarlijke outsider." In de groepsfase zouden de Rode Duivels volgens Staelens niet in de problemen mogen komen. De ex-verdediger ziet de Zuid-Amerikaanse landen Brazilië en Argentinië als de grote favorieten op het WK.





