Martínez over basisplek Hazard en update over Lukaku en Trossard: "Probeer niet te veel uit opstelling af te leiden"

Roberto Martínez sprak opnieuw met de pers en er viel wel wat nieuws te rapen. Over Hazard, Trossard en Lukaku onder andere.

Martínez geeft uitsluitsel over datgene wat al langer verwacht werd: Lukaku zal er tegen Canada niet bij zijn. "Romelu Lukaku voelt zich beter volgens onze prognose. We houden aan de tijdlijn vast. Ik verwacht wel niet dat hij fit zal zijn voor de eerste WK-match."

Overigens is er nog een nieuwe kleine kwetsuur te melden. "Leandro Trossard mist de trainingen van vandaag na een trap, maar hij zal fit zijn voor de groepsfase." Zo ligt de baan helemaal open voor Eden Hazard om aan de aftrap te komen in de oefenmatch tegen Egypte. "Hij zal 60 minuten krijgen", verkondigt de bondscoach.

Ploeg ligt nog niet vast

Er werd hem ook gevraagd naar wie naast Alderweireld in de verdediging gaat spelen. "Veel opties zijn er niet, hé. De ploeg ligt nog niet helemaal vast, eerlijk gezegd. We gaan de match van morgen gebruiken om speelgelegenheid te geven aan bepaalde spelers. Probeer er niet te veel uit af te leiden. De opstelling in de eerste groepsmatch zal een beter idee geven van wat we willen bereiken."

Tot wat moet de vrienschappelijke ontmoeting met Egypte dan dienen? "Ik kijk voor morgen naar partnerships, naar individuele momenten van de spelers. En het is de bedoeling om iedereen in vorm te krijgen." Aanvallend zal er één en ander uitgeprobeerd worden. "We gaan Batshuayi en Openda aan het werk zien. Ze gaan minuten krijgen in de spits, het is daar het moment voor. Ook om te zien of ze de patronen rond zich goed oppikken."