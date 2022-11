Deschacht kijkt emotioneel terug op afscheid bij Anderlecht: "Ik word op wedstrijddagen zelfs niet uitgenodigd"

Olivier Deschacht zette dan wel een punt achter zijn carrière als speler van Zulte Waregem, maar de flankverdediger zal altijd gelinkt worden aan RSC Anderlecht. Zelf kijkt hij met enige teleurstelling terug op zijn slotakkoord bij paars-wit.

In 2018 kreeg Olivier Deschacht een telefoontje met de mededeling dat zijn verhaal bij RSC Anderlecht voorbij was. “Een telefoontje en dat was het. Ik had toch meer verdiend? Als je bij pakweg Liverpool FC zo’n staat van dienst hebt ben je een held voor het leven en krijg een loge. Bij Anderlecht word ik op wedstrijddagen zelfs niet uitgenodigd.

“Ik had toch iets meer verwacht”, is Deschacht op Dreef in De Zes. “Koop me desnoods een horloge om me te bedanken voor bewezen diensten. Of nodig me uit in een sterrenrestaurant om de boodschap over te brengen en in schoonheid te eindigen. Wellicht was ik dan ook gewoon gestopt met voetballen. Nu zat er nog te veel frustratie in mijn lichaam.”

© photonews

Een deftig afscheid bij Anderlecht was Deschacht dan ook niet gegund. “Ook mijn afscheidswedstrijd heb ik zelf moeten regelen. Ik heb zelf iedereen moeten uitnodigen. Anderlecht stelde zelfs niet voor om de wedstrijd in het Lotto Park te spelen. Ik heb het dan maar aan de Gaverbeek gedaan.”

En toch blijft RSC Anderlecht mijn club

“En toch blijft Anderlecht mijn club”, probeert Deschacht met een positieve noot te eindigen. “Ik heb er simpelweg alles gewonnen, hé. De club moet gewoon aan de ex-spelers denken. Tegenwoordig zie ik enkel Paul Van Himst zitten op de hoofdtribune. Bij andere Europese traditieclubs zit daar een hele groep ex-spelers.”