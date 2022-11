Tegenstander Rode Duivels tankt vertrouwen met late winnende treffer en legt Japan over de knie

De Rode Duivels zijn gewaarschuwd. Tegen één van de WK-tegenstanders moeten ze doen wat Japan alvast niet kon.

De Rode Duivels bekampt zaterdag Egypte in een vrienschappelijk duel. Canada, de eerste tegenstander van België in de groepsfase op het WK, heeft zich al klaargestoomd in een oefeninterland tegen Japan. En de Canadezen gingen met de overwinning aan de haal.

Buchanan en Larin in de ploeg

Alvast drie voor ons bekende gezichten in de basisopstelling van Canada, met Tajon Buchanan, Jonathan David en Cyle Larin. Ike Ugbo bleef de hele wedstrijd op de bank. Het begon niet zo goed voor hen in Dubai, want Yuki Soma maakte al vroeg op aangeven van Shibasaki de 1-0.

Na ruim twintig minuten voetballen had Canada al de gelijkmaker te pakken dankzij verdediger Vitória. In de verdere loop van de partij had zijn land ook het meest balbezit en liet het veruit de meeste doelpogingen noteren. Deze waren echter allemaal niet even gevaarlijk. Het leek 1-1 te blijven, tot de bal diep in de extra tijd op de stip ging. Cavallini maakte in de 95ste minuut nog de 1-2, met een mislukte panenka die er nog net in ging.