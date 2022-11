Youri Mulder ziet toch nog kansen voor Rode Duivels: "Misschien gedijt België beter in de underdogrol"

De Nederlandse analist kijkt vooruit op het WK.

Mulder ziet net zoals vele anderen logische favorieten voor de wereldtitel, namelijk Brazilië en Frankrijk. "Saai, maar ik begeef me toch op de geijkte paden. Deze landen hebben in mijn ogen de beste selecties", zegt hij bij de NOS.

Mulder ziet de Rode Duivels als mogelijke verrassing op het WK. "Niemand verwacht echt iets van België. Mensen denken dat het momentum van de gouden generatie weg is. Ook in België zelf. Oké, als je bouwt op de oudjes Eden Hazard, Jan Vertonghen en Dries Mertens dan snap ik die gedachte."

Maar Mulder onderstreept dat er ook vers bloed is met Faes, Onana en Trossard. En dat de Duivels nog altijd De Bruyne en Courtois hebben die in topvorm zijn. "Bij de vorige eindtoernooien waren de verwachtingen hooggespannen, maar misschien gedijt België beter in de underdogrol", besluit hij.