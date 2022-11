Pech voor Spanje net voor het WK: het moet zijn linksachter vervangen

Spanje heeft in extremis nog moeten schuiven in hun selectie. Hun linksachter heeft door een verstuikte enkel moeten afhaken.

Een blessure net voor het WK is nooit ideaal. Het overkwam Spanje. Linksachter José Luis Gaya verstuikte zijn rechterenkel en moest verstek geven voor het WK. Hij keerde terug naar Valencia. Voor Gaya een ontgoocheling, want hij lag met Jordi Alba in balans om te starten op het WK.

🚨 OFICIAL | @jose_gaya abandona la concentración de la @SEFutbol para el Mundial de Catar.



El lateral se va de Doha con el cariño, el respeto y reconocimiento de sus compañeros y de toda la RFEF.



ℹ️ https://t.co/L0o9EPwnMs #VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/pYjJGhfNms — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 18, 2022

Gaya's vervanger is ondertussen ook bekend. Dat wordt Alejandro Balde van Barcelona. Zo is Barcelona hofleverancier op het WK. Ze tellen in Qatar 17 spelers. Eerder was dat Bayern München met 17 stuks, maar nadat Sadio Mané geblesseerd moest afhaken, staat de teller op 16.