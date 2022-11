Italiaanse scheidsrechter mag de openingswedstrijd tussen Qatar en Ecuador in goede banen leiden

De FIFA heeft de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato aangeduid om het openingsduel in goede banen te leiden. Hij is geen onbekende voor de Rode Duivels.

Op het vorige WK was Daniele Orsato er ook al bij. Toen maakte hij deel uit van het VAR-team dat de overwinning van De Rode Duivels tegen Brazilië moest volgen. Vorig jaar was hij tevens actief op het EK.

Dit seizoen floot hij vier wedstrijden in de groepsfase van de Champions League. Zijn laatste wedstrijd voor de afreis naar Qatar was de Romeinse derby tussen AS Roma en Lazio Roma.