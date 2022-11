Arsenal-speler geeft de reden van de leiderspositie

Na 14 speeldagen staat Arsenal op kop in de Premier League. Ze hebben 5 punten meer dan Manchester City.

Vorig seizoen werd hij nog verhuurd aan Feyenoord, maar dit seizoen kan Reiss Nelson bij Arsenal op meer speelminuten rekenen. Bij de London Evening Standard zei hij dat trainer Mikel Arteta daar een grote aandeel in heeft.

Ook heeft Arteta volgens Nelson voor de vele successen bij Arsenal gezorgd. "Zijn trainingen, wedstrijdvoorbereidingen en communicatie zijn geweldig", klinkt het. "Ook doet hij er alles aan om de samenhang binnen de ploeg te bevorderen. Het is heel belangrijk om een manager te hebben, die begrijpt dat er ook een leven naast het veld is."

Naast de trainer is er volgens Nelson nog een andere reden voor het succes van Arsenal dit seizoen: "Alle neuzen staan in dezelfde richting. Niemand geeft een interview als hij boos is of uit de basis valt. En als we op de bank zitten, juichen we voor de speler op onze positie."