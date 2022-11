Ronny Deila kijkt tevreden terug op de heenronde: "Stap voor stap verder groeien"

Ronny Deila kan een geslaagde heenronde met Standard voorleggen. Ze staan 6e en groeiden duidelijk in het seizoen, maar Deila ziet ook dat er nog verbetering mogelijk is.

Standard kende al wisselvallige resultaten. Tegen toppers konden ze winnen, maar tegen staartploegen lieten ze punten liggen. "Dat is simpel te verklaren", vertelde Ronny aan Voo Sport. "Tegen topploegen hadden we af en toe wat geluk en scoorden we meteen bij de 1e kans, terwijl we tegen de ploegen die lager staan, niet genoeg kansen creëren. Daar moeten we verder aan werken."

"Maar als we de laatste 12 wedstrijden bekijken, winnen we er 8 en verliezen we 4", ging Deila verder. "Als we zo verder doen, kunnen we in de top 4 eindigen."

"We mogen trots zijn op wat we al bereikt hebben. Nu moeten we de dingen waarin we goed zijn, verder verbeteren. Stap voor stap groeien en dan zien we wel waar we eindigen", sloot Deila af.