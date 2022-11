Voor Eddy Snelders is een basisplaats voor Eden Hazard verder weg dan ooit: "Eden dribbelt nu lateraal en zonder tempo"

De Rode Duivels verloren van Egypte met 2-1 en Eddy Snelders laat geen spaander heel over de prestatie van de Rode Duivels. Eden Hazard krijgt ook een veeg uit de pan en er zijn betere alternatieven voorhanden volgens de analist.

"Op dit moment staan we niet verder dan een paar maanden geleden", opent Snelders bij Sporza. "We hebben veel balbezit en zijn meestal dominant, maar daar komen amper kansen uit voort. Bovendien kunnen we de nul niet meer houden - slechts 4 keer in de laatste 17 matchen. Dat probleem slepen we mee", sluit Snelders af over de prestatie van de Rode Duivels.

Eén Rode Duivel krijgt het nodige kritiek van Eddy Snelders. "Ook Eden kende een complete stilstand. Ik had niet anders verwacht, want het is moeilijk om progressie te maken als je niet speelt. Eden dribbelt nu lateraal en zonder tempo, in plaats van met een flits verticaal het verschil te maken. In deze ploeg heb je momenteel mensen nodig die man-tegen-man het verschil kunnen maken op de korte ruimte. Dan denk ik op dit moment meer aan Trossard en Doku dan aan Hazard."