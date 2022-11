De praktische Mulder had Hazard thuis gelaten: "Wie heeft er meer impact op de resultaten? Hij of Lukebakio? Ik weet het wel!"

Jan Mulder heeft een romantisch en een praktisch kantje. Zijn romantische gevoelens houden nog steeds vast aan de Eden Hazard van vroeger. Zijn praktische zeggen dat Roberto Martinez eerder voor een andere speler in de selectie had moeten gaan.

Voor Mulder is het tijdperk Hazard voorbij. ''Ik twijfel juist wél aan zijn kwaliteiten. Die zijn verminderd door z'n fysieke toestand. Hazard moet snel wenden, met een flitsende demarrage en dan scoren. Dat hele korte gedoe is hij kwijt en dat krijgt hij niet terug. Ik zou het een wonder vinden mocht hij top zijn op dit WK", zegt hij in HLN.

Als bewonderaar van de oude Hazard had hij hem wel meegenomen. "Ik bewonder Hazard en ík stel hem op. Maar als ik héél eerlijk: hij kan niet meer mee! Eden Hazard heeft drie jaar niet gespeeld, dan is het 'schluss'."

"Als Jan Mulder haal ik hem erbij en omhels ik hem innig, maar als bondscoach niet. Vraag mij wie veel meer impact heeft op de Belgische ploeg en de resultaten: Hazard of Lukebakio, ik weet het wel hoor. Lukebakio! Ik heb hem een half jaar gevolgd in Duitsland, geweldig! Artistiek, scorend, die had erbij gemoeten."

Voor de praktische analist had Hazard dus zelfs thuis moeten blijven. ''Die bondscoaches piekeren zich suf met een hele staf data-kenners en meditatie-psychologen en met computers. En dan gaan ze nog eens met zestig scouts bekijken of die middenvelder wel bij die spits past en omgekeerd. Maar dan kiest hij toch ook met het sentiment voor Hazard en Mertens en dan moet Lukebakio het afleggen. Maar als je modern professioneel beleid voert, dan neem je Hazard niet mee."