Xavi Simons: Is het Instagramfenomeen nu ook klaar voor het echte werk bij Oranje?

Xavi Simons: amper 19 jaar oud, maar al jaren gekend door iedereen via Instagram. Sinds deze zomer speelt de middenvelder bij PSV en het gaat hard voor de voormalige jeugdspeler van FC Barcelona & PSG...

Ongetwijfeld kent u Xavi Simons als Instagram-wonderkid, maar nu wordt het toch menens. De 19-jarige middenvelder mag mee met de Nederlandse selectie naar Qatar om er onder bondscoach Louis Van Gaal het Wereldkampioenschap te spelen. Maar van waar komt deze nieuwe vedette van PSV plots? En hoe komt het dat het allemaal zo snel gaat voor de jonge Xavi Simons? Een overzicht.

Photonews

Tussen 2008 en 2010 speelde Xavi Simons voor het Spaanse Thader Rojales. In 2010 kwam niemand minder dan FC Barcelona de amper zevenjarige Simons al wegplukken. Op La Masia maakt de jonge Nederlander voor het eerst echt furore. Zijn naam en positie als middenvelder doen de Catalanen dromen dat er opvolging op komst is voor Xavi, die momenteel coach is van FC Barcelona.

Via YouTube en andere sociale mediakanalen worden video's van de jonge middenvelder veel gedeeld en bekeken. Het duurt dus echt niet lang voor hij de stempel krijgt van wonderkid. Alle reacties doen nog maar eens blijken dat de voetbalwereld echt al jaren hoopt om Xavi Simons op het hoogste niveau aan het werk te zien. "Het rugnummer van iniesta, dribbelt zoals Messi, passen net als Busquets, haar zoals Puyol, gezicht net als Ronaldinho, dezelfde nationaliteit als Cruyff en de naam is Xavi... Geen woorden voor", klinkt het in de comments.

In 2019 kiest Xavi Simons er toch voor om de deur op La Masia achter zich toe te trekken. De befaamde makelaar Mino Raiola brengt hem naar de steenrijke club Paris Saint-Germain. Deze transfer kon op veel commentaar rekenen. Xavi Simons was een grote toekomst bij FC Barcelona voorspeld, maar nu koos hij er plots toch voor om bij PSG te gaan spelen waar hij het dubbele zou gaan verdienen. Het leek er niet meteen op dat hij er richting de eerste ploeg zou gaan.

Toch wist Xavi Simons hier en daar wat speelminuten op te doen bij PSG. Hij trainde met de eerste ploeg en had dus al teamgenoten als Neymar, Mbappé en Messi. Dat kan wel tellen op zo'n jonge leeftijd... . Toch lieten ze hem in Parijs afgelopen zomer transfervrij gaan omdat z'n contract niet verlengd werd.

© photonews

Xavi Simons besloot het over een andere boeg te gooien en tekende een vijfjarig contract bij de Nederlandse topclub PSV. Meteen waren alle spotlights op hem gericht, maar daar leek de jonge middenvelder geen last van te hebben. In Eindhoven speelt hij al een half seizoen de pannen van het dak. In 14 Eredivisiewedstrijden scoorde hij maar liefst acht keer en gaf hij ook al vier assists. Niet slecht voor een middenvelder... . Hij deed ook al ervaring op in de Europa League waar vooral zijn uitstekende prestatie tegen Arsenal opviel.

De wereld heeft zitten wachten op Xavi Simons en met de prestaties van dit jaar heeft hij bewezen dat hij het in zich heeft om het te maken als topvoetballer. Louis Van Gaal beloonde de jonge Nederlander met een selectie en nu is het aan hem. Wordt hij de revelatie van het WK in Qatar?