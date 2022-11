Arnar Vidarsson duidelijk over Louis Van Gaal: "Het is een strategie"

Nederland begint maandag aan het WK tegen Senegal. Met Louis Van Gaal vervelen we ons alvast niet op de persconferenties.

Louis Van Gaal twijfelt niet. Volgens hem wint Nederland het WK in Qatar. “Volgens mij zijn ze niet sterk genoeg in de breedte om wereldkampioen te worden. Maar Van Gaal kan op zijn manier natuurlijk wel iets creëren”, zegt Vidarsson in De Zondag.

“Vergeten we niet dat hij Nederland in 2014 tot ieders verbazing naar de derde plaats leidde. Dat deed hij met drie centrale verdedigers, waarvoor hij aanvankelijk door de Nederlandse voetbalrechtbank bijna in de gevangenis werd gestoken.”

Op zijn eerste persconferentie in Qatar viel hij meteen een Nederlandse journalist aan die niet de juiste vraag stelde. “Het is hoe hij is. Hij heeft een groot ego, weten we, maar soms is het ook een strategie om niet op een vraag te moeten antwoorden. Als coach kun je niet altijd de waarheid vertellen en dan worden antwoorden heel neutraal en steriel. Dat is saai voor de buitenwereld, maar Van Gaal maakt er dan een hele show van.”