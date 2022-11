Challenger Pro League: Lierse K. verliest tegen tien man van Deinze en ziet late gelijkmaker nog afgekeurd

Op bezoek bij Deinze heeft Lierse K. niet kunnen winnen.

Op het halfuur miste Dylan de Belder de eerste een penalty, maar vier minuten later kon hij Deinze wel op voorsprong zetten. Net na de rust maakte Schouderden de gelijkmaker voor Lierse K met een prachtgoal vanop de middenlijn.

Vijf minuten later, in minuut 52, zette Dansako Deinze weer op voorsprong. Maar op het uur maakte Steve De Ridder zijn team nog moeilijk door een tweede keer geel te pakken. Lierse K. maakte via Pupe nog de gelijkmaker, maar de goal werd nog afgekeurd na een fout.

De top drie loopt zo iets verder weg van Lierse K., dat nu al op zes punten volgt van leiders SK Beveren en RWDM. Deinze schuift op naar plek zeven.