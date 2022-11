Geen vervanger voor Benzema, wiens afwezigheid geen ramp moet zijn: "Misschien zal collectief kunnen zegevieren"

Voor Benzema zelf is het natuurlijk wel een kleine ramp om het WK te missen. Voor het Franse collectief ook? Over die vraag buigt Eddy Snelders zich.

Het uitvallen van Benzema is een onderwerp dat ook in de podcast De Tribune aan bod komt. Inmiddels is ook bekend dat Frans bondscoach Didier Deschamps besloten heeft om geen vervanger op te roepen voor Karim Benzema. Deschamps had tot en met maandag wel de mogelijkheid om dat te doen.

Ook geen Pogba

Snelders acht het niet onmogelijk dat het voor het Franse geheel nog goed uitdraait zonder Benzema. "Op het vorige EK was er mét Benzema misschien net te veel sterrengehalte aanwezig in de ploeg. In dat oogpunt is het ook goed dat Paul Pogba niet aanwezig is in Qatar. Dat is toch niet de meest aangename man in de kleedkamer."

Verschillende sterren zijn er dus niet bij, maar dat kan de ploeg ook ten goede komen. "Bij de Fransen zal het collectief nu misschien weer kunnen zegevieren, niet het individu", denkt Snelders.