Imke Courtois streng voor Rode Duivel: "Het is gewoon op voor hem"

Hoe gaat het aflopen met de Rode Duivels op het WK? Dat is nog koffiedik kijken. Maar de eerste analyses worden wel al gemaakt.

Voor Imke Courtois is het duidelijk dat het beter zal moeten dan tegen Egypte voor de Rode Duivels. Voorin zou ze enkele keuzes maken.

Niet fit

"Openda in de spits, daar zou ik voor durven gaan", klinkt het in De Zondag. "Om diepte te brengen. Maar hoe zal Batshuayi reageren als hij de nummer 3 wordt in de pikorde?"

"De match tegen Egypte maakte duidelijk dat het op is voor Hazard. Die is niet fit, punt andere lijn. Ik zou starten met Trossard, Doku is perfect om als invaller weer dynamiek te brengen."